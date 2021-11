Enzo Montefusco, ex Azzurro: “Petagna? Giocatore che serve molto al gioco del Napoli”

A “Marte Sport Live”, Enzo Montefusco, ex Calciatore ed Allenatore Azzurro:

“Petagna? Giocatore che serve molto al gioco del Napoli, viene incontro ai compagni, tiene la palla, fa salire la squadra. Non è un fenomeno ovviamente però in questo momento può sopperire. Oppure devi tornare a fare il calcio dei piccoletti mettendo Mertens. Cavani o Icardi a gennaio? Ma come fa Spalletti a prendere Icardi dopo il casino che hanno fatto all’Inter? Peraltro sostenere questi ingaggi per il Napoli sarebbe ridicolo. Penso sia venuto il momento per il Napoli di capire cosa deve fare con Insigne”.