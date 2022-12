Di Lorenzo: “Eravamo venuti qua con l’intento di chiudere il discorso qualificazione, ma ce la giocheremo fino alla fine”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Spartak Mosca-Napoli, persa dagli azzurri per 2-1.

Factory della Comunicazione

“Dispiace per il risultato , ma qual gol preso all’inizio così a freddo non ci voleva. Ma non sta succedendo nulla di particolare”.

“Ci crediamo sicuramente alla qualificazione. Abbiamo assenze pesanti ma questo ci deve responsabilizzare tutti. Abbiamo avuto una reazione nella seconda parte di gara, ma potevamo fare meglio”.

“Eravamo venuti qua con l’intento di chiudere il discorso qualificazione, ma purtroppo non ci siamo riusciti, ce la giocheremo quindi fino alla fine. Non farei molti drammi per la sconfitta di domenica contro l’Inter, siamo ancora primi in classifica e affronteremo la partita di domenica con il gioco che sappiamo fare”.

“La partita di andata è stata sicuramente condizionata dall’espulsione di Mario Rui, poi abbiamo subito la sconfitta ma abbiamo giocato bene nonostante l’inferiorità numerica. Oggi meritavamo almeno il pareggio, perchè abbiamo creato tante occasioni. Da domani ci prepareremo al meglio per la partita di domenica”.

“Sicuramente c’è una differenza di clima tra Napoli a qua, all’inizio ci siamo dovuti adattare, ma poi abbiamo iniziato a giocare e questo non è stato più un problema”