Demme negativo al tampone. Aggiornamenti su Politano

In un periodo per il Napoli non facile, vista l’operazione di ieri di Osimhen e l’infortunio di Anguissa, arrivano però buone notizie su altri elementi della rosa azzurra. Da oggi tornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, Diego Demme, importante alternativa a centrocampo. Per quanto riguarda Politano, altro calciatore positivo al Covid-19, tornerà a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, è totalmente asintomatico, visto che l’isolamento domiciliare dura sempre una decina di giorni.

Fonte: Il Mattino