Cosmi, allenatore: “Per il Napoli sono state delle partite buttate”

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto su Canale 21, ecco le sue parole: “Lobotka è stato ingenuo nel rivedere il contatto, anche se è un solito rigorino che ha subito condizionato la partita. Da lì ho avuto la percezione che il Napoli potesse rimediare subito, perché poi ha avuto le occasioni per pareggiarla la partite, però difronte si è trovato la reincarnazione di Yashin. Poi purtroppo sul secondo gol c’è stato anche l’errore di posizionamento di Koulibaly, capitato proprio al giocatore più forte della difesa. Sono cose che capitano, ma è stato pagato a caro prezzo. Il secondo tempo poi è stato un facsimile di quello che si è visto a San Siro. Un Napoli più sciolto anche sotto l’aspetto delle giocate. Dopo l’1-2 c’era la sensazione che la squadra fosse in partita almeno per pareggiarla, ma il portiere ha fatto il suo anche nella ripresa. Viene fuori una sconfitta amara come all’andata, vedendo il valore delle due squadre capisci che sono state delle partite buttate”.