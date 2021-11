Champions League – Milan Messias di speranza: 1-0 all’Atletico Madrid, rossoneri ancora vivi

Il Milan c’è ed è ancora vivo. I rossoneri fanno il colpaccio vincendo 1-0 in casa dell’Atletico Madrid nella 5ª giornata del gruppo B di Champions League e restano ancora in corsa per la qualificazione agli Ottavi di finale. Decisiva la rete di Junior Messias all’87’ min, che permette alla squadra di Pioli di agganciare gli spagnoli al terzo posto nel girone e di andare a -1 punto dal secondo posto. Adesso il Milan si giocherà tutto a San Siro contro il Liverpool e in caso di vittoria con contemporaneo pareggio tra Porto e Atletico Madrid volerà agli ottavi