Champions League – M.City in rimonta, Real in scioltezza, BVB ko

Tanti verdetti nelle partite del Mercoledì nella 5ª giornata di Champions League. Successo in rimonta del Manchester City che batte 2-1 il Paris Saint Germain e vince il gruppo A con un turno di anticipo, francesi comunque qualificati agli ottavi di finale come seconda. Straripante il Lipsia, che espugna 5-0 Bruges, aggancia i belgi al terzo posto e si avvicina agli spareggi di Europa League. Senza pietà Il Liverpool, che già qualificato batte 2-0 il Porto, consolidando la vetta del gruppo B (Milan). I portoghesi restano al secondo posto ma tutto è rimandato all’ultima giornata. Insaziabile anche l’Ajax, che vince 2-1 in casa del Besiktas vincendo il gruppo C. Colpaccio invece dello Sporting Lisbona che batte 3-1 il Borussia Dortmund nello scontro diretto, si qualifica agli ottavi di finale e condanna i tedeschi agli spareggi in Europa League. Tutto facile Infine per il Real Madrid che batte 3-0 lo Sheriff Tiraspol, torna al comando nel gruppo D e va agli ottavi di finale con un turno di anticipo assieme all’Inter. Moldavi invece agli spareggi di Europa League