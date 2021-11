[CdS formazioni] Spartak Mosca-Napoli, difesa a tre per i russi. Spalletti ha scelto il centravanti

Questo pomeriggio allo Stadio Otkrytie di Mosca, lo Spartak affronterà il Napoli per la quinta giornata di Europa League girone C. Per la squadra russa, allenata da Rui Vitoria, serve un successo per riaprire il discorso qualificazione. Il modulo sarà il 3-4-2-1, con Promes e Larsson alle spalle di Sobolev. Per Spalletti è piena emergenza, tra Covid e infortuni, anche se c’è il recupero di Manolas in difesa. In attacco spazio al tridente Lozano ed Elmas ai lati, con Petagna al centro. Nella mediana torna dal primo minuto Lobotka.

Fonte: CdS