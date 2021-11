YOUTH LEAGUE – Colpo a Londra per la Juventus. Vince in Svizzera l’Atalanta

Martedì per la Youth League, a tinte tricolore per le squadre Under 19, in attesa che scendano in campo Juventus e Atalanta in serata. I bianconeri espugnano il campo del Chelsea con il punteggio di 1-3. In gol Soulè, Miretti su calcio di rigore e tris di Turco, tutte nel primo tempo. Per i londinesi a segno al minuto 90 Haig. Gli orobici vincono in Svizzera in rimonta con la doppietta di Sidibe e Lozza a sette minuti dalla fine.

YOUNG BOYS-ATALANTA 2-3

Reti: 25′ Berisha (YB), 37′ Sidibe (A), 50′ Appiah (YB), 55′ Sidibe (A) su rigore, 83′ Lozza (A).

BSC Young Boys: Bajrami, Nussbaum (86′ Henchoz), Amenda, Ogouvide, Fontana (86′ Rhodes), Hunziker (86′ Krasniqi), Fosso, Trianafillidis (64′ Rossier), Berisha (74′ J. De Donno), G. De Donno, Appiah. A disposizione: Castro, Naf, Rhodes. Allenatore: André Niederhäuser.

Atalanta: Sassi, Del Lungo, Panada, Regonesi, Renault (46′ Oliveri), Sidibe, Zuccon (63′ Giovane), Chiwisa, Bernasconi, Fisic (63′ Lozza), Omar (91′ Ceresoli). A disposizione: Bertini, Pagani, Saleh. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Jason Barcelo (GIB).

Assistenti: Daniel Gomez Gordillo (GIB) e Jan Köbeli (SUI).

IV ufficiale: Nico Gianforte (SUI)

Note: espulso Bernasconi (A) al 90′ per doppia ammonizione, ammoniti Fisic (A).

Chelsea-Juventus: 1-3

Marcatori: (Soulé 1′, Miretti 31′, Turco 44′, Haigh 90′)

Chelsea (4-2-3-1): Bergstrom; Olise, Hughes, Gilchrist, Hall; Simons, Webster; Rankine, Haigh, Andersson (Vale 46′); Fiabema (Soonsup-Bell 46′). A disp. Adegoke, Castledine, Badley-Morgna, Tobin, Wareham. All. Myers

Juventus (4-4-2): Senko; Turicchia (Dellavalle 68′), Nzouango, Fiumanò (Citi 76′), Savona; Iling, Miretti, Omic, Soulé (Bonetti 82′); Chibozo (Maressa 76′), Turco (Cerri 82′). A disp. Scaglia, Mbangula. All. Bonatti

Ammonizioni: Turco (J)

Arbitro: Ádám Farkas HUN​

Fonti: atalanta.it; ilbianconero.com