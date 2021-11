Ultime Napoli – Aggiornamenti su Anguissa e si deciderà su Malcuit

Ieri mattina per Luciano Spalletti arriva l’ennesima notizia poco positiva per quanto riguarda gli infortuni o casi Covid. Si tratta del centrocampista Frank Zambo Anguissa, lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Rischia di saltare fra le tre e le 4 partite, insomma con la positività di Demme, è una linea mediana che avrà pochi elementi di ricambio. Per il resto oggi si deciderà su Malcuit, se convocarlo, come contro l’Inter, mentre Manolas sta meglio, ma i 32 anni si sentono tutti. Una trasferta a Mosca con diversi ostacoli da superare, ma come dice Spalletti lamentarsi è da sfigati.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport