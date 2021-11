Ultime da Castelvolturno, Insigne in palestra: in dubbio per Mosca

Mentre si attendono conferme, che saranno senz’altro svelata tra pochissimo, da Castelvolturno l’ennesima notizia preoccupante. Lorenzo Insigne non si è allenato col gruppo questa mattina per la rifinitura in vista della partenza per Mosca. Il capitano del Napoli ha lavorato in palestra. Secondo la redazione di Calciomercato.it, fastidi al ginocchio destro per Insigne. Attesa per le convocazioni di Spalletti. Il Napoli giocherà domani alle 16.30 contro lo Spartak per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il capitano è in dubbio, si tratterebbe dell’ennesimo forfait, nel caso.