UFFICIALE: Inter multata per 12mila euro per i cori discriminatori dei tifosi!

Il rapporto del giudice sportivo per quanto riguarda le squalifiche per la prossima giornata di Serie A è arrivato, con una nota in cui il giudice sportivo infligge una multa di 12mila euro alla società Inter in segito alla gara con gli azzurri, come si evince nel comunicato:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura posizionati, rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva Nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti)”.