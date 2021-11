Turpin (Arb. Spartak/Napoli) due precedenti con gli azzurri

Sarà l’arbitro francese Clément Turpin a dirigere Spartak Mosca-Napoli, quinta giornata di Europa League in programma mercoledì in Russia. Il fischietto francese, classe 1982, è internazionale da oltre dieci anni e conta una vastissima esperienza fuori dai confini. Esperienza che l’ha portato ad arbitrare il Napoli già in due occasioni in precedenza, sempre in Europa League. La prima volta nel 2012, quando il Napoli superò senza troppe fatiche l’AIK Solna per 4-0 al San Paolo, la seconda nel 2019, in un Salisburgo-Napoli che si chiuse con la vittoria azzurra in trasferta per 3-2. Insieme con Turpen ci saranno gli assistenti di linea Danas e Gringore, il IV uomo Millot e la coppia al VAR Letexier-Delerue. Mattino.it