Turnover obbligato a Mosca con un Mertens part-time

Trasferta blindata, paura per il coronavirus, squadra dagli elementi contati in cui il turnover non sarà una scelta, ma un obbligo. La formazione dipenderà dalle condizioni di Manolas e di Malcuit perché se stanno bene toccherà a loro. Poi per il resto, Spalletti farà scelte dettate dall’emergenza. Dunque, giocheranno Jesus, Petagna, Elmas, Lobotka e Meret. Mertens potrebbe giocare part-time visto che da domenica prossima è probabile che il nuovo Napoli orfano di Osimhen venga disegnato proprio sul falso nove belga. Ma di giorni per riflettere ce ne sono. Domani il Napoli, in caso di vittoria, chiuderebbe il discorso qualificazione. Non avrebbe ancora la certezza aritmetica del primo posto, ma quella di passare il turno sì. Questione non proprio di poco conto, perché consentirebbe di affrontare il Leicester all’ultima giornata senza affanni.

Il Mattino