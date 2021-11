Trombetti, ex rettore: “Insigne non segna su azione da più di sei mesi”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università ‘Federico II’ di Napoli, ecco le sue parole: “Che fine ha fatto o tiraggiro? Insigne non segna su azione da più di sei mesi e per un attaccante è una cosa gravissima. Ora il Napoli, senza Osimhen, avrà bisogno dei gol di tutti. Se Insigne non fosse il capitano della squadra sarebbe finito in panchina. Non dico che è colpa del contratto, forse è un calo di forma. Il Napoli gioca in dieci da molte partite e se ci mettiamo dentro Zielinski si gioca in nove”.