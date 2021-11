Viste le ultime 3 positività, nell’ ordine Demme, Politano e Zanoli, la notizia non era poi così scontata. I tamponi effettuati alla squadra, in partenza per Mosca, hanno dato tutti esito negativo. Lo comunica via twitter la SSCN:

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pt4PspDYbG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 23, 2021