Prossimo mercato – Il gennaio napoletano tra Vecino e Boga

Si avvicina gennaio, mese di mercato, la cosiddetta riparazione. La Gazzetta dello Sport scrive di due giocatori in orbita Napoli e delle loro “situazioni”: Vecino e Boga. Sul centrocampista nerazzurro che piace a Spalletti: “All’Inter ci sono delle situazioni in bilico. Sicuramente Sanchez, ma anche Vecino: l’uruguaiano è in scadenza di contratto, ma i nerazzurri non intendono cederlo gratuitamente nel nostro campionato. Il messaggio è soprattutto per il Napoli, considerato che Spalletti è un suo estimatore”. Sul giocatore del Sassuolo si legge: “Per esempio l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali da tempo sta dialogando con i rappresentanti di Jeremie Boga: lo scoglio è il contratto in scadenza nel 2023. Ma il vero problema è che il giocatore è distratto dalle lusinghe del Napoli, ma soprattutto da quelle dell’Atalanta: Gasperini lo stima molto e lo prenderebbe subito. Ci sono stati anche degli incontri tra le due società, ma l’offerta dei bergamaschi non è stata all’altezza delle aspettative. Anche in questo caso gli emiliani puntano a incassare una trentina di milioni, ma il tempo non scorre a loro favore. E con Dionisi l’ex del Chelsea sta giocando sempre meno… Dunque l’impressione è che al bivio di gennaio potrebbe esserci una svolta decisiva”.