Oggi nuovo giro di tamponi. Aggiornamenti sui “casi” Covid

Il Napoli, dopo aver comunicato i tamponi, tutti negativi, un raggio di sole, dopo tanta sfortuna, questa mattina nuovo giro per il gruppo squadra, prima di partire per Mosca. La squadra non testerà il campo, come da prassi, per evitare contatti con l’esterno, ma staranno direttamente in albergo. Anche se Demme si dovesse negativizzare, difficilmente partirebbe per la squadra, però si prepara per la Lazio. Stesso discorso per Politano e Alessandro Zanoli, per loro, ci vorrà ancora un po’. Spalletti si augura di avere buone notizie dal Covid ma cercherà comunque di fare punti contro lo Spartak Mosca per avvicinarsi alla qualificazione.

Fonte: Il Mattino