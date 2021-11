Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa mattina, all’interno della sala stampa di Castel Volturno, ci sarà la conferenza del tecnico del Napoli Luciano Spalletti e del difensore Juan Jesus. Verrà presentata la sfida di Europa League, domani a Mosca, ore 16,30 per la quinta gara del girone C. Gli azzurri con un successo, si avvicinerebbero alla qualificazione, oltre per riscattare la sconfitta dell’andata. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

