Insigne, un “nero” novembre: occorre voltare pagina

Per fortuna novembre finirà presto. Lo sa bene Lorenzo Insigne che infatti ha una voglia matta di voltare pagina, visto anche lo stop arrivato in questi ultimi minuti e che lo costringerò a saltare la trasferta di Mosca. Eppure tutto sembrava andare bene. Con un Insigne sempre più protagonista nel Napoli, coccolato da Luciano Spalletti, a guidare un Napoli che è il Napoli di Insigne. Le ha giocate tutte, salvo quella panchina di Salerno che per qualche ora ha fatto pensare all’apertura di un caso. Niente di tutto ciò. Poi, il flop con l’Italia ed è tornato col morale sotto le scarpe. Sperava di ritrovare serenità a Napoli, dopo una prestazione tutto sommato incolore già prima della partenza per Coverciano: quel pareggio casalingo contro il Verona. Ma a Milano, contro l’Inter, è andata pure peggio: sconfitta e neroazzurri che hanno accorciato sulle due capoliste. Lorenzo è un ragazzo emotivo, dopo la partita era visibilmente giù. Mentre inesorabile si avvicina il mese di gennaio, quello che lo porterà a guardarsi intorno. Lontano da Napoli. Giocare con la mente sgombra in un momento del genere sarebbe impensabile. Intanto domenica arriva la Lazio «dell’amico» Sarri. Chissà se il capitano recupererà. Ma il mese di novembre finirà e questa è già una buona notizia

Il Mattino