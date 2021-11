Insigne: il contratto e il suo rendimento, il mercato. Il pensiero di Salvatore Bagni

Tratto dalla lunga intervista del CorrSport che proporremo a breve:

Come finirà la telenovela Insigne? «Gli dispiacerebbe troppo andare via da Napoli. A 31 anni, essendo un uomo squadra che ormai incide da tanto, un club lo trova, ma io lo vedo soltanto con la maglia azzurra. Neanche nera e azzurra: sono per la tinta unita. E non credo nella pista estera».

La storia del contratto sta incidendo sul suo rendimento? «No, per niente: il quadro era già chiaro in estate. Per me sta soltanto rifiatando: con l’Inter ha servito un bellissimo assist a Zielinski, ma ci sta che da uno come lui ti aspetti di più in termini di giocate e gol».

Fonte: CdS