Insigne/DELa: l’offerta del club non è da snobbare

Così Alessandro Barbano nel suo editoriale:

“Di questi tempi sono poche le società disposte a garantire a un trentenne quattro anni di contratto a circa cinque milioni a stagione, bonus compresi. Ma Insigne pretende di monetizzare l’attaccamento e la continuità fin qui espressi con dieci stagioni straordinarie. Fa fatica ad accettare che le transizioni, quale quella che il calcio attraversa, archiviano rapidamente i meriti del passato.

De Laurentiis non molla. Da un punto di vista finanziario e strategico la sua posizione non fa una piega. L’offerta al capitano risponde ai requisiti di una sana gestione. Però Insigne non è un giocatore qualunque, e soprattutto l’incertezza sulla sua sorte rischia di destabilizzare il Napoli nel momento più delicato della stagione. Anche questo rischio meriterebbe un’adeguata ponderazione economica. Bruciare un’occasione irripetibile all’ultimo miglio sarebbe la prova che talvolta la tenacia può essere confusa con l’azzardo”. Barbano (C dS)