Infortunio Osimhen, il Napoli non può rallentare la marcia!

Quello che Victor Osimhen subirà in queste settimane sarà il quinto stop importante alla sua pur breve carriera con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano sarà operato oggi in città per le fratture scomposte a orbita oculare e zigomo che l’hanno costretto al forfait domenica sera a Milano e ancor di più lo costringeranno fuori nelle prossime settimane. Nel frattempo, il Napoli di Spalletti non può rallentare la marcia così come non fece quello di Gattuso senza Osimhen lo scorso anno. Furono ben 19 le partite saltate da Victor Osimhen nel primo anno di Napoli. A determinare tutto fu l’infortunio alla spalla subito in nazionale che lo tenne fuori a lungo, tra novembre e gennaio. Poi il colpo alla testa ricevuto a Bergamo, nel mezzo il covid che riuscì però a superare in poco tempo. Con lui, in tutto lo scorso campionato, il Napoli aveva mantenuto una media di 2 punti a partita, media che scendeva a 1,7 per gara nelle occasioni con Osimhen ai box. Stessi numeri anche in generale, considerando quindi l’Europa League – aveva saltato 4 partite con due vittorie e due pareggi per gli azzurri – e la Coppa Italia (una gara out). Più pesante si rivelò la sua assenza in Supercoppa Italiana, persa contro la Juventus a gennaio. In questa stagione, Osimhen si era già fermato contro Salernitana e Legia Varsavia per un problema muscolare, ma il Napoli aveva saputo vincere entrambe le gare.

Fonte: Mattino.it