[Grafico] Un modulo “quasi” inedito di Spalletti a Mosca

Domani alle ore 16,30, si giocherà a Mosca, la quinta gara del girone C di Europa League tra i padroni di casa dello Spartak e il Napoli. In casa azzurra diverse assenze, tra Covid (Zanoli, Demme e Politano) e infortuni (Anguissa e Osimhen), si cercherà un successo per avvicinarsi alla qualificazione. Probabilmente con alcuni cambi, come Lobotka a centrocampo al fianco di Fabian Ruiz. In difesa non si esclude dal primo minuto Juan Jesus, mentre in attacco Mertens dal primo minuto, con Petagna pronto a gara in corso.

Fonte: CdS