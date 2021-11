F. De Luca, giornalista: -Regaleremo il libro “Diego è vivo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco De Luca, giornalista.

“Il libro “Diego è vivo” verrà regalato giovedì 25 novembre. Abbiamo raccolto tante testimonianze di chi ha vissuto Maradona da vicino come Ferlaino, Zola, Bertoni, De Giovanni, D’Angelo, Cabrini, Mancini e anche Luciano Spalletti, attuale tecnico del Napoli. Un omaggio per Diego e anche per noi stessi, alla città e all’amore incondizionato che lega Maradona al Napoli e ai napoletani. Maradona non si è lasciato morire: è morto perché è stato curato male o non curato. Nel libro ci sono parole e testimonianze ma anche bellissime foto che raccontano gli anni di Diego. Meglio trovarsi in questa situazione ora con i primi posti in Serie A e in Europa League. Se ci dovessero essere passi falsi, stando davanti si può attutire il colpo. La gara di domani è molto importante ma continuo a pensare che l’obiettivo fondamentale del Napoli è restare in vetta alla classifica, o almeno restare nelle primissime posizioni. L’Europa League la metterei in secondo piano”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte