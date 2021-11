F. Colomba, ex allenatore: “Spalletti dovrà far fronte a molte assenze, ma…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore, fra le tante, di Napoli e Salernitana: “Spalletti e le assenze? Penso che il Napoli abbia dei buoni rincalzi, nonostante Mertens non sia al 100% come ai bei tempi, essendo anche passato qualche anno. La qualità c’è, con Petagna che è molto fisico e può essere utile. La mancanza di Anguissa? Si farà sentire, ma per sopperire bisognerà che i centrocampisti si sacrifichino maggiormente, raddoppiando un po’ dappertutto. Grazie al camerunense anche Fabian Ruiz si sentiva più libero, ora le cose saranno diverse. In sua assenza lo spagnolo dovrà avere dei compiti difensivi. Un altro modo per sopperire a quest’assenza potrebbe essere quello di arretrare Zielinski, sempre per poter lasciare il compito di regia a Fabian evitando di farlo sforzare eccessivamente.”