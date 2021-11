F. Colomba, ex allenatore: “Innesca gli attaccanti, crea giocate importanti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore, fra le tante, di Napoli e Salernitana: “ Insigne? Al di là di ogni discorso, Lorenzo è quello che innesca gli attaccanti, che crea giocate importanti entrando dentro al campo. Ha qualità superiori agli altri, ma il campionato è questo: ci sono tante difficoltà. Si gioca troppo spesso in questa annata “spezzatino”, e l’unico problema per il Napoli poteva essere solo quello degli infortuni. Mi auguro che Mertens rientri in modo determinante, tornando ad essere il giocatore che conosciamo.”

Fonte: 1 Station Radio