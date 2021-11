F. Colomba, ex allenatore: “Con la rosa al completo è possibile competere”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore, fra le tante, di Napoli e Salernitana: “Scudetto? Con la rosa al completo è possibile competere per questo obiettivo, ma il problema è riuscire ad andare avanti nonostante queste mancanze, come è successo anche al Milan. Juventus? Non è ancora finita. Hanno perso punti con le piccole, ma quando entreranno in condizione potranno tranquillamente recuperare, anche perché ora Milan e Napoli non potranno sempre vincere. Salernitana? Io sono a disposizione, ma non è quello il punto: la Salernitana deve puntare ora a non staccarsi troppo dalle altre pretendenti alla salvezza, in attesa di un mercato di gennaio che migliori un po’ la situazione della rosa. Non è ancora detta l’ultima parola, a patto che si resti agganciati”.

Fonte: 1 Station Radio