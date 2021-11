Dott. Gargiulo (Cardarelli): “E’ un infortuno serio, tempi lunghi nel post intervento”

L’intervento sarà effettuato a Napoli. «È un infortunio abbastanza serio, sembra ci sia una frattura scomposta con schiacciamento del pomello zigomatico – dice Maurizio Gargiulo, primario del reparto maxillo-facciale dell’Ospedale Cardarelli -. Sicuramente avrà bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture tramite placche in titanio. E questo allungherà il post-operatorio». L’obiettivo è riportare lo zigomo nella posizione preesistente per poi mantenerlo al suo posto, stabilizzandolo con placche e viti miniaturizzate in titanio. Se necessario, contestualmente, si ricostruiscono le pareti orbitarie con materiali alloplastici (come griglie in titanio) o con innesti ossei. In sintesi, è quanto più o meno accadrà in sala operatoria. Fonte: CdS