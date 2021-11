Diverse ipotesi per l’operazione, valutata anche l’idea Svizzera

Per l’operazione di Victor Osimhen si è mosso il patron azzurro in prima persona. Ha voluto garantire all’ attaccante nigeriano il meglio ed ha valutato diverse opzioni. Anche quella che prevedeva di far operare il calciatore in Svizzera. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport: “Intanto si decideva di operare Victor a Napoli, dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona ha preso in considerazione anche alternative in Svizzera, giusto per essere sicuro di avere il trattamento più efficace possibile per il prezioso attaccante. Alla fine la scelta è caduta sul professor Giampaolo Tartaro, specialista maxillo facciale cattedratico all’università Vanvitelli: l’operazione in una clinica privata napoletana”.