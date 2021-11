CALCIO FEMMINILE – Rosucci e Greggi positive al Covid-19

L’Italia femminile prosegue la preparazione in vista del doppio match valevole per le qualificazioni ai mondiali in Australia 2023, contro Svizzera (venerdì ore 17,30) e Romania (martedì ore 17,30). In casa azzurra però tiene banco il Covid-19, oggi sono risultate positive Martina Rosucci e Giada Grecci, si aggiungono a Elisa Bartoli e Arianna Caruso, entrambe lasciano il ritiro per tornare in isolamento ai club di appartenenza.

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);



Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);



Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);



Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Gruppo 2, classifica

Svizzera (4 partite disputate) e Italia (4) 12 punti, Romania (3) 6, Moldavia (2), Lituania (3) e Croazia (4) 0

Fonte: figc.it