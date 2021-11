CALCIO FEMMINILE – Giacinti e Boquete potrebbero lasciare l’A.c. Milan a Gennaio

Prima della sosta l’A.c. Milan si è ripreso in campionato recuperando punti dalle prime della classifica, compreso il successo sul campo del Pomigliano femminile. Eppure le sirene di mercato potrebbero cambiare le carte in tavola per la squadra d Ganz. Valentina Giacinti e Veroniqa Boquete, infatti a Gennaio potrebbero lasciare il club rossonero. La punta italiana tra l’altro non è più il capitano, passata la fascia a Bergamaschi, piace a società inglesi. Lei vorrebbe restare ma le proposte dal Vecchio Continente potrebbero farla vacillare. La spagnola è quella più vicina a dire addio e piace diversi club esteri.

Fonte: tuttocalciofemminile.com