Bruno Majorano (il Mattino): “Mi è sembrato che il Napoli potesse meritare di pareggiare”

A “Marte Sport Live”, Bruno Majorano, giornalista:

“Il difetto del Napoli di ieri? Aver staccato la spina per 10-20′ dopo il rigore di Calhanoglu. Sostanzialmente mi è sembrato che il Napoli potesse meritare di pareggiare. Senza Osimhen impossibile lo Scudetto? Sicuramente con o senza è tutto un altro Napoli, non fosse altro per l’apporto alla manovra, si è visto anche ieri perché ha caratteristiche che non ha nessuno. Detto questo, le squadre forti emergono anche nei momenti di difficoltà. Mertens era più in difficoltà, magari ora può succedere qualcosa di importante. Questa sconfitta ci sta, come però poteva non esserci”.