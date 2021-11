Zazzaroni: “Mertens avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Osimhen”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Il mio giudizio su Inter-Napoli? I partenopei hanno iniziato alla grande, poi, nei successivi 60 minuti, hanno fornito una prestazione sconcertante. Spalletti presuntuoso? È troppo facile parlare con il senno di poi, probabilmente, dopo il gol di Zieliński, Spalletti poteva pensare di abbassare il baricentro e non concedere il contropiede all’Inter. La reazione finale, però, è molto incoraggiante, quindi la sconfitta di Milano può essere considerato come un semplice incidente di percorso. L’infortunio di Osimhen? È una perdita gravissima, Mertens avrà l’arduo compito di non farlo rimpiangere. Più grave la sconfitta del Milan o quella del Napoli? Indubbiamente quella del Milan, la Fiorentina non è equiparabile all’Inter. L’Atalanta è rientrata nella lotta scudetto? L’ho sempre considerata una seria contendente, quest’anno mi sembra più prevedibile, ma sono convinto che a gennaio inizierà a volare. Felix Afena-Gyan della Roma? È il solito colpo di genio di Mourinho. Paragoni con Cassano? Spero che, rispetto al barese, abbia una testa migliore”.