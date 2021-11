UFFICIALE – Il Napoli basket ufficializza il regista Reggie Lynch

L’inizio di stagione del Napoli basket nella serie A1 è davvero molto positivo, 10 punti in classifica e rendimento al di sopra di ogni aspettative. Il club campano, ufficializza un altro colpo, si tratta del regista Reggie Lynch. Ragazzo nato in un paese del Minnesota, in passato ha giocato nell’Urania Milano, in serie A2. Per coach Sacripanti insomma un altro importante arrivo per confermarsi nei primi posti e il 5 Dicembre sfida al Palabarbuto contro Pesaro.

Fonte: corrieredelmezzogiorno.corriere.it