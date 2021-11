Spartak Mosca/Napoli: il programma degli allenamenti e delle conferenze

Non si può “pensare troppo” a quanto accaduto a Milano, o meglio, bisogna farlo per riscattarsi subito in Europa League. Sì, perchè mercoledì sarà già Europa, Mosca. Una trasferta problematica vista l’emergenza Covid che il paese sta attraversando. Il Napoli sarà in una bolla, questo è il programma previsto e gli appuntamenti delle due squadre:

Ore 10:00 SSC Napoli allenamento presso SSC Napoli Konami Training Center (15′ aperti ai media)

Ore 12:00 Conferenza stampa in presenza presso SSC Napoli Konami Training Center e live su YouTube

Ore 16:00 (local time) Conferenza stampa Spartak Mosca in presenza presso lo stadio e live sul canale YouTube

Ore 17:20 Spartak Mosca allenamento presso Tushino Training Ground MD

La conferenza stampa si terrà in presenza e verrà trasmessa live sul canale YouTube dello Spartak