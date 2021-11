SERIE C FEMMINILE – Chieti-Crotone 7-1, prosegue la marcia vincente delle abruzzesi

Ieri pomeriggio si è giocata la sfida per il campionato serie C femminile, girone D, tra la capolista Chieti e il Crotone. Le abruzzesi, confermano la loro marcia inarrestabile, battendo la compagine calabrese per 7-1. Mattatrici della sfida Stivaletta e Kokani, autrici di una doppietta ciascuna, poi una rete a testa Cutillo, Giulia Di Camillo su rigore e Mary Russo, mentre per la squadra ospite a segno Cinquegrana

CHIETI CALCIO FEMMINILE – CROTONE 7-1

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo (17′ st Colavolpe), Di Camillo Giulia (28′ st Di Sebastiano), Stivaletta, Accettoni (17′ st Passeri), Esposito (21′ pt Vizzarri), Kokany (28′ st Carnevale), Giuliani.

A disp.: Seravalli, De Vincentiis, D’Intino, Di Domenico.

All.: Lello Di Camillo

Crotone: Saez I Corroto, Cardone (27’st Moscatello), Chiellini, Torano, Rania, Vona, Raja Martinez (1’st Sesti), Alegria Ros, De Leonardis (27’st Coppola), Cinquegrana, Forciniti. A disp.: Cachia, Vrenna, Esposito.

All. Nardi Barbara

Arbitro: Morello di Tivoli

Assistenti: Giuliani di Pescara e Reali di Teramo

Marcatrici: 12′ pt Stivaletta, 14′ pt Cutillo, 16′ pt Kokany, 22′ pt Cinquegrana, 37′ pt Stivaletta, 17′ st Giulia Di Camillo (c.d.r), 19′ st Kokany, 37′ st Russo.

Ammonite: Vizzarri (Ch); Raja Martinez, Chiellini (Cr)

Fonte: chieticalciofemminile.it