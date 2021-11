Serie A/ Torino-Udinese 2-1: Un ottimo Toro batte un Udinese impalpabile!

Dopo un primo tempo, con il Torino in controllo e un Udinese poco preciso, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 48esimo, Belotti colpisce di testa sugli sviluppi di corner, Silvestri devia, ma dopo una mischia Bremer mette la zampata decisiva per il goal del raddoppio. Al 51esimo, ci prova Walace dalla distanza, Milinkovic blocca in tuffo. Al 52esimo, dalla distanza tira anche Pobega, sfera di poco a lato. Al 56esimo, altra conclusione del Toro, con Brekalo che calcia di poco alto. Al 73esimo, Bremer calcia a lato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 77esimo, Forestieri su punizione realizza un goal straordinario, con il pallone che si infila nel sette. All’83esimo, Arslan si libera in area e calcia, Milinkovic-Savic si supera e devia il pallone. Al 91esimo, Milinkovic-Savic fa un vero e proprio miracolo, deviando il tiro a botta sicura di Samardzic. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Vittoria meritata per il Torino che ha dominato oer la maggior parte del match. Udinese che si sveglia troppo tardi, accorciando le distanze su palla inattiva. Migliori in campo sono Belotti per il Torino e Forestieri per l’Udinese

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji ( 70′ Zima ), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina ( 63′ Singo ); Praet ( 63′ Linetty ), Brekalo ( 82′ Pjaca ); Belotti ( 82′ Zaza ). All.: Juric

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck ( 59′ Arslan ), Samir; Molina, Walace, Pereyra, Udogie ( 78′ Soppy ); Molina, Pussetto ( 59′ Forestieri ), Deulofeu ( 82′ Samardzic ); Beto. All.: Gotti

Ammonizioni: 16′ Molina (U), 57′ Pereyra (U), 67′ Walace (U), 92′ Zaza (T)

Marcatori: 8′ Brekalo (T), 48′ Bremer (T), 77′ Forestieri (U)