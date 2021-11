Per il “Mattino” la difesa azzurra più sufficienze che flop

OSPINA 5,5 – Ospina doveva stare a 30 cm dalla linea di porta e non così distante sull’angolo che porta al gol di Perisic forse perché infastidito da Bastoni. Prende gol esattamente dove doveva essere posizionato. Lui con la manona ci arriva ma quando il pallone è già entrato. Poi è attento altre volte, ma questo errore è pesante.

DI LORENZO 6 – Perde la lucidità in un paio di occasioni, Barella lo grazia per il pasticcio che fa sulla rimossa e sui cui sviluppi poi arriva il 2-1. Perisic è un pessimo cliente, le sgroppate sono rare: l’asse con Lozano funziona pochissimo. La sua partita da terzino puro non è semplice, crea scompiglio quando va in avanti.

RRHAMANI 5,5 – Lautaro attacca la profondità Correa viene incontro e lui spesso non capisce moltissimo. Si prende un giallo per un intervento evitabile su Correa, concede nel finale un metro di troppo a LautaroNon è il massimo della sicurezza, anzi assomiglia a quelle porte che qualcuno lascia sempre socchiuse.

KOULIBALY 6 – Il rigore ci sta: il regolamento è severo e lo punisce. Nella prima frazione, però, riesce ad esser protagonista di una serie di interventi dirimenti anche se spesso è anche confuso nella sue ripartenze e nei suoi interventi. Ma non molla mai, anche nel finale guida l’assalto con determinazione.

MARIO RUI 6 – Come si salva Handanovic al 91’ non lo sapremo mai. Con la palla che rimbalza sulla traversa. Non può e non deve staccarsi di dosso da Darmian e quindi non riesce a dare solito apporto. L’esterno dell’Inter gli prende sempre meglio le misure nell’arco della prima frazione, poi però alza l’asticella.

Fonte: Il Mattino