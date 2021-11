Osimhen: il Napoli studia il regolamento per evitare la Coppa d’ Africa

Brutto infortunio quello di Osimhen che, come si legge anche sul sito di Paolo Bargiggia, potrebbe creare danni alla corsa scudetto della squadra di Spalletti. Il centravanti al momento è a Milano e dovrà essere ricoverato o nel capoluogo lombardo o a Napoli, con un suo trasferimento immediato per poi provvedere all’ intervento chirurgico. Intanto, scrive ancora il giornalista, il Napoli studia il regolamento FIFA. Se ci saranno possibilità entro i limiti legali, i partenopei cercheranno di non far andare in Coppa d’Africa il nigeriano.