Osimhen – Il Napoli già sta studiando un’apposita mascherina

Non è il risultato, tantomeno la prima sconfitta stagionale ed il fatto di aver incassato in un’unica gare tre gol, la vera brutta notizia dalla sera di San Siro è l’infortunio di Victor Osimhen. Quella che sembrava una “capocciata”, un ematoma, si è rivelato essere una frattura dello zigomo. L’attaccante del Napoli ha trascorso la notte in osservazione all’ospedale e poi dovrà essere operato. Da quanto riportato da “Il Mattino”, la punta azzurra resterà fuori un almeno mese anche se lo staff medico del Napoli sta già studiando come farlo giocare. Si lavora per creare una protezione fatta con una mascherina, esattamente come accade nel basket.