Napoli-Osimhen, arrivederci al 2022

Il percorso di Osimhen a Napoli è una corsa ad ostacoli. Dall’operazione alla spalla, passando al Covid-19 e il trauma cranico di Bergamo. L’ex Lille poi ha iniziato a far gol e trovare continuità in zona gol, dalla fine dello scorso campionato e l’inizio di questa stagione. Ieri sera contro l’Inter lo scontro con Skriniar è stato l’ennesimo colpo di sfortuna per il giocatore nigeriano. Frattura multimediale scomposta dell’orbita e dello zigomo sinistro e ieri sera Osimhen è rimasto all’ospedale Niguarda di Milano. Il giocatore starà fermo 30 giorni, poi partirà per la Coppa d’Africa, perciò il club azzurro lo riavrà direttamente a Febbraio. Nei prossimi giorni verrà operato e potrebbe anche indossare una sorta di protezione sul volto, ma quasi certamente non giocherà anche le partite di Dicembre. Per Spalletti e il Napoli notizia negativa, ma ci si consola con l’aver ritrovato Mertens e uno Zielinski in crescita.

Fonte: A. Giordano CdS