Le partite si vincono a centrocampo: il Napoli l’ha persa lì

Di solito dinanzi alle sconfitte si è soliti volere e dovere trovare la “chiave”. In quella del Napoli a Milano, a parte la serata decisamente no degli esterni, Insigne e Lozano, c’è stato il problema centrocampo. E si sa, lo dicevano i vecchi saggi, le partite si vincono là. Su Il Mattino si legge: “Napoli che va in sofferenza a centrocampo, Fabian Ruiz fa fatica a costruire, Zielinski dopo una buona partenza cala: gli azzurri fanno poco filtro e il gioco lo comandano Brozovic con le due mezzali Barella e Calhanoglu. Buon possesso palla dei nerazzurri, funziona meno del solito invece la circolazione del Napoli: manovra poco fluida e squadra meno compatta anche nelle coperture difensive come nell’azione del terzo gol.”