La moviola: non benissimo Valeri, sbaglia i minuti di recupero

Non benissimo Valeri (Voto 5,5), anche se la partita non è stata semplicissima: impreciso sul tecnico (esempio: Ospina-Dzeko, al di là della tremenda zuccata, è fallo del portiere) e sul disciplinare (esempio: Skriniar su Koulibaly è giallo pulito). Rivedibile anche sul conto del recupero: 4’25” per l’infortunio di Osimhen, 3’22” per quello di Ospina-Dzeko, 2’30” per i quattro slot dei cambi fa 10’17”, non 8… Benedirà la tecnologia: il VAR lo salva sul rigore di Koulibaly (si poteva vedere in campo con un atteggiamento più… aggressivo), la GLT sulla rete di Perisic (Ospina respinge col pallone già dentro).

REGOLARE

Buona l’azione dello 0-1: Zielinski anticipa nettamente Barella, toccando il pallone con il piede destro, pulita l’APP.

RIGORE

Tiro di Barella, Koulibaly ha il destro al corpo, ma il sinistro larghissimo, il pallone tocca appena il destro (questo non ne sana la posizione, diverso se si fosse autocalciato) e impatta sul sinistro: Aureliano (visto che è meglio come VAR?) lo richiama, la più veloce OFR della storia.



DUBBIO



Contatto Bastoni-Osimehn a inizio ripresa, Valeri lo giudica di gioco, il difensore interista rischia, l’attaccante azzurro un po’ cade con facilità.

no rigore

Tiro di Osimhen, Skriniar ha entrambe le braccia al corpo: pacifico, no rigore.



VAR: Aureliano6,5 – Se ne convinca: il suo posto è dietro al video, non in campo .

E. Pinna (CdS)