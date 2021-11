In attacco “Il Mattino” non ne salva nessuno. Le sue pagelle

LOZANO 5 – 38 minuti di qualche polemica e poco altro. Poi, un bellissimo spunto su Perisic nella prima occasione che Bastoni stringe al centro e gli lascia qualche metro. Timido e spaesato, ma nessuno lo aiuta. Uno contro uno qualche pericolo lo crea e Skriniar si salva al 50’.

INSIGNE 5 – Partecipa bene all’azione del gol, anche se non è facile trovare palloni giocabili tra Skriniar e Darmian. Primo tempo dove le sue azioni si sono viste col contagocce ma anche nella ripresa l’inerzia della sua prestazione non cambia molto. D’altronde da lui ci si attende delle illuminazioni. Che non arrivano.

OSIMHEN 5,5 – Si danna l’anima. E come al solito qualche volta si danna l’anima correndo a vuoto, con scatti quasi inutili di qua e di là. E spreca troppo: almeno tre le chance nelle quali avrebbe dovuto provare ad esser più cinico. Poi prende la testa di Skriniar invece del pallone perché non si arrende mai. E passa altre ore anche in ospedale.

Fonte: Il Mattino