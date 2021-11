“Il Mattino” boccia la prestazione dell’arbitro Valeri

Valeri parte fischiando in ogni istante, neppure fosse una partita di pallacanestro. Poi punisce in maniera troppo severa la foga di Osimhen nel primo tempo e grazia da un secondo giallo in recupero Dzeko. Era sicurissimo che non fosse fallo di mano quello di Koulibaly, perché la dinamica in tempo reale lascia intendere che il senegalese fa di tutto per scansarsi. Ma il Var gli fa cambiare idea. Tempo di recupero insifficiente. Voto 5 Fonte: Il Mattino