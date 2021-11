Gravina frena: “Con le violazioni che si vedono, altro che stadi al 100%!”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina mette in guardia e frena sulla riapertura totale degli stadi rivendicata dalla Serie A. Il suo è un appello alla cautela, perchè potrebbe rimettersi in discussione anche la capienza al 75%. Lo si legge anche su La Repubblica:

“Mi auguro che il governo difenda questa posizione (75%) per non chiudere gli stadi nuovamente ma consentire a chi è vaccinato di poter avere accesso allo stadio. Dobbiamo essere più responsabili, in certe partite vedo che si violano i protocolli. È assurdo che le società debbano pagare per la mancanza di rispetto di alcuni tifosi che non mantengono le distanze prescritte. Se continuiamo a vedere queste immagini io ho la sensazione che poi ci sarà un provvedimento diverso”.