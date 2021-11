EUROPA LEAGUE – In vista dello Spartak Mosca un ballottaggio in attacco e spazio a Juan Jesus

Il Napoli non ha neanche il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro l’Inter, che c’è già da preparare la trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca. Sfida importante, dove con un successo ci si avvicinerebbe al passaggio del turno, con una sola gara da disputare. Purtroppo Spalletti dovrà fare a meno di Zanoli, Demme e Politano, positivi al Covid-19, Ghoulam non sta nella lista Uefa e Osimhen infortunato. Per la gara in Russia potrebbe invece essere convocato Manolas che aveva già iniziato ad allenarsi in gruppo. Per la formazione, i sarà spazio per Meret in porta, Juan Jesus in difesa. A centrocampo Lobotka, mentre in attacco ci sarà il ballottaggio Mertens-Petagna, con probabile staffetta.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport