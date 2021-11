Dott. De Nicola: “Ecco quanto dovrà stare fuori Osimhen…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico del Napoli: “Osimhen? Credo che da un punto di vista medico-sanitario dovrà stare un mese e qualcosa fermo. A meno che non riescano a fare una protezione tale che pure in caso di pallonata possa stare tranquillo credo che serva almeno questa tempistica. Anche se il tempo di consolidamento delle ossa facciali è minore. Penso che debba stare fermo almeno un mese o un mese e mezzo. Per quanto sia ben fatta non può giocare per una vita intera con la mascherina protettiva. Penso che il tempo di guarigione vada rispettato”.