Dario Marcolin, opinionista: “Inter-Napoli è sembrata una partita inglese”

A “Marte Sport Live”, Dario Marcolin, ex Calciatore ed ora opinionista:

“Inter-Napoli è sembrata una partita inglese, ritmo molto alto, forse più l’Inter però insomma c’è il rammarico della palla di Mertens. Alla fine conta il risultato, magari se Mertens avesse fatto il 3-3 sarebbe stato meglio ma in vetta alla classifica è cambiato nulla. Inter più pronta? Lo è diventata dopo il gol del Napoli, che ha fatto bene nei primi 15′. Brozovic non riusciva a giocare per la marcatura di Zielinski. Poi però il Napoli dopo il gol ha abbassato il baricentro. Ieri i numeri del Napoli sono stati diversi rispetto alle altre partite, la regia mancina di Fabian Ruiz c’è stata a tratti. Sostituzioni tardive di Spalletti? Cambiando gli esterni il Napoli ha trovato qualche beneficio, Insigne e Lozano hanno fatto meno del solito. Il Napoli era un po’ preoccupato dall’asse di destra dell’Inter, con Barella che portava fuori Fabian Ruiz. Ieri l’Inter lo ha riportato sul lavoro difensivo. La difesa a 3 mette in difficoltà il Napoli? Ovviamente è diverso rispetto a chi gioca a 4. Ma il Napoli è forte, deve mettersi in testa che gli avversari trovano la contromisura. Contro la Lazio bisognerà capire che caratteristiche sceglierà Spalletti, se Mertens o Petagna”.