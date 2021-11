Cirovive – Una giornata di solidarietà per ricordare e donare

Un giorno per Ciro Esposito, scomparso sette anni fa, vittima della violenza d’una serata «maledetta», quella della finale di Coppa Italia a Roma, tra Fiorentina e Napoli e sfociata in incidenti, ancor prima che la gara cominciasse. L’associazione «Cirovive» ha organizzato per domani a Scampia una giornata per ricordare e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione del sangue (appuntamento con i donatori alle ore 8 all’Ospedale del Mare. Poi, nella sede della Onlus, verranno esposti alcuni cimeli di Maradona e a sera, alle 17.30, inaugurazione dello sportello «anti-violenza e anti-discriminazione».

CdS